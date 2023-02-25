عقبة جديدة.. المجر قد تؤجل الموافقة على ضم فنلندا والسويد لحلف الأطلسي

أشار مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (السبت 25-2-2023) إلى إمكانية حدوث تأجيل آخر في تصديق بودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن التصويت قد يتم فقط بدءا من النصف الثاني من مارس آذار.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. لكن يتعين أن يؤيد جميع أعضائه الثلاثين الطلبين، وواجهت السويد اعتراضات من تركيا لإيوائها من تعتبرهم أنقرة أعضاء في جماعات إرهابية.

ومع تعطل عملية التصديق في البرلمان المجري منذ يوليو تموز، عبر أوربان عن مخاوفه بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي لأول مرة أمس الجمعة. واتهم البلدين بنشر “محض أكاذيب” حول سلامة الديمقراطية وسيادة القانون في المجر، ضمن انتقادات أخرى.

وقال أوربان إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات بين الكتل البرلمانية قبل أن يصوت النواب على طلبي العضوية اللذين ستبدأ مناقشتهما يوم الأربعاء.

وأظهر جدول أعمال تشريعي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان قبل أيام أن التصويت النهائي على الطلبين يمكن أن يتم في الأسبوع المقبل. ولكن، قال مساعد أوربان، جيرجي جوياش، اليوم السبت إنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الوقت.

وأضاف “سيضع البرلمان الأمر على جدول الأعمال يوم الاثنين ويبدأ مناقشة التشريع الأسبوع المقبل.

“استنادا إلى الإجراءات المجرية، يستغرق إقرار التشريعات نحو أربعة أسابيع، وبالتالي فإن البرلمان يمكن أن يصوت على الأمر في وقت ما في النصف الثاني من مارس”.

وكان المشرعون من حزب أوربان قد تمكنوا في يوليو تموز من تمرير تشريع يتعلق بإصلاح زيادة في ضرائب الشركات الصغيرة في يومين فقط.