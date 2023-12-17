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عقب الانتهاء من مرحلة التفتيش.. 40 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة عبر رفح

منذ 38 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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استقبل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الأحد، 40 شاحنة مساعدات إنسانية عقب الانتهاء من مرحلة التفتيش في معبر كرم أبو سالم إضافة إلى 6 شاحنات محملة بالسولار وغاز الطبخ، فيما لا تزال عشرات من الشاحنات الأخرى تنتظر في محيط معبر العوجة انتظارا لدورها.

وتستعد السلطات المصرية في معبر رفح لتحريك دفعة جديدة من الشاحنات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة من بين مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والخيام والمياه والمنتظرة على جانب الطريق بين العريش ورفح.

كما يترقب وصول دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفيات شمال سيناء في إطار جهود مصر لعلاج الجرحى الفلسطينيين والذين بلغ عددهم في المستشفيات المصرية نحو 900 منذ بدء الحرب في القطاع حتى الآن.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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