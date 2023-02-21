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عقب جلسة عاصفة في الكنيست.. المعارضة الإسرائيليّة تنتقد التعديلات القضائيّة

منذ 4 ثواني
الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

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ندد قادة المعارضة في إسرائيل بالحكومة، بعد أن أقر الائتلاف اليميني المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو، في أولى قراءاته الثلاث، مشروع قانون بارز في الجهود الخلافية لإصلاح القضاء.

وقال رئيس حزب “يش عاتيد”، رئيس الحكومة السابق يائير لابيد: “أعضاء التحالف – التاريخ سيحكم عليكم الليلة. من أجل إلحاق الضرر بالديمقراطية، وبالاقتصاد، والأمن، ولتمزيق أمة إسرائيل، من دون أن تهتموا”.

بدوره علّق زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، قائلًا: “بعد تمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء”.

يذكر أن الكنيست مرر قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى ضمن قانون أساس بأغلبية 63 مقابل 47 خلال جلسة عاصفة ومشادات كلامية من المعارضة.

 

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