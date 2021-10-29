عقوبات أمريكية تطال أفراداً وكياناتٍ إيرانية على ارتباط بالحرس الثوري

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات جديدة استهدفت 4 أفراد وكيانين في إيران وسفينة تبحر تحت علم ليبيريا.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران ومنع انتشار الأسلحة، ونشرت القائمة السوداء الجديدة على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الخزانة أن كلا الشركتين الإيرانيتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة السوداء مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.

وأما بخصوص الناقلة OMAN PRIDE المدرجة على القائمة، فسبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية بدعوى تورطها في تهريب النفط الإيراني.

يشار إلى أن كلاً من وزارة الخارجية الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة وخفر السواحل الأميركي، أصدروا قبل عشرة أيام، دليل استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن، من ممارسات الشحن الخادعة للتحايل على العقوبات الأمريكية.

ونبهت الخزانة الأمريكية حينها إلى أن ممارسات الشحن الخادعة قد تؤدي إلى مخاطر وعقوبات كبيرة للأفراد والكيانات المشاركة في الصناعات المتعلقة بالطاقة والمعادن.

كما يزود التقرير الجهات الفاعلة التي تستخدم الصناعة البحرية للتجارة بالمعلومات والأدوات لمواجهة الجهات التي تعمل على التهرب من العقوبات.