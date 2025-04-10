عقوبات أمريكية جديدة تستهدف كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي

أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على فرد وخمس كيانات مقرها إيران، بسبب دعمها لبرنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن العقوبات فرضت على الكيانات والفرد بسبب دعمهم للمؤسسات التي تدير البرنامج النووي في إيران وتشرف عليه، بما في ذلك شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية TESA التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI.

وذكرت الوزارة أن شركات “ثوريوم للطاقة” و”بارس لبناء وتطوير المفاعلات” (سترا بارس)، و”آذراب للصناعات” أُدرجت في قائمة العقوبات بسبب ملكيتها المباشرة أو غير المباشرة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأشارت إلى أن شركة “أتبين استا التقنية والهندسية” ومقرها إيران تدعم شركة TESA، وأنه سيتم فرض عقوبات على الشركة ورئيسها ومديرها العام مجيد مسلاط.

وأوضحت أن شركة “بيجاه ألومنيوم أراك” أُدرجت أيضا في القائمة لأنها تنتج منتجات الألمنيوم لشركة TESA.

ونهاية مارس/آذار الماضي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بفرض عقوبات إضافية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.