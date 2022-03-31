عقوبات أمريكية جديدة تطال 13 فردًا وكيانات على علاقة بروسيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إضافة 13 فردًا وكيانات متعددة إلى قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا، بحسب ما ورد في موقع الخزانة الأميركية.

كما استهدفت العقوبات الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا في محاولة لمنع موسكو من التملص من العقوبات وتوسيع سلطة العقوبات في واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة، أعلنت قبل أيام، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.

وكانت واشنطن فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على رجال أعمال روس ومقربين من الكرملين وصولا إلى الرئيس فلاديمير بوتن شخصيا مجمدة أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أسماء جديدة من الأوليغارش على قائمته الخاصة.

وستسمح العقوبات الأميركية الجديدة باعتماد القائمة الأوروبية نفسها مع إضافة منع دخول الأراضي الأميركية وإجراءات تمنع الأوليغارش هؤلاء من نقل أصولهم إلى أفراد من عائلاتهم، إضافة الى منعهم من دخول الاراضي الاميركية، بحسب وكالة “فرانس برس” التي نقلت تلك المعلومات عن مصدر مطلع.