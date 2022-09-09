الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقوبات أمريكية حازمة على وزير الاستخبارات الإيراني

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 5:58 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية (الجمعة 9-9-2022) عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو تموز على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران الأربعاء، وحمل رئيس الوزراء إيدي راما طهران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في يوليو تموز، وأمهل دبلوماسييها 24 ساعة لإغلاق السفارة ومغادرة البلاد.

وقال راما، في خطاب مصور نادر، إن الهجوم الإلكتروني “هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”.

من جهتها ألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على طهران في الهجوم ووعدت “باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة”.

كما أدان أعضاء حلف شمال الأطلسي (الخميس 8-9-2022) الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ألبانيا، وقالوا في بيان “ندين بشدة مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة استقرار حليف وإلحاق الضرر بأمنه، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين”.

وأضاف البيان أن “حلف شمال الأطلسي والحلفاء يدعمون ألبانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية الإلكترونية لمقاومة وصد مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون
الولايات المتحدة.. قاضٍ يرفض دعوى ترامب ضد هيلاري كلينتون
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن"
بلينكن يحطّ في بروكسل في مسعى للحفاظ على الوحدة الأوروبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
ملكة بريطانيا
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
خابي لام
من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!