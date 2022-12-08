عقوبات أمريكية على رجل أعمال تركي لارتباطه بفيلق القدس الإيراني

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الخميس 8-12-2022) عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته متهمة إياه بتيسير بيع نفط وغسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان كانت رويترز أول من نشره إن شركات أيان أبرمت عقود بيع دولية للنفط الإيراني، ورتبت شحنات وساعدت في غسل أموال العائدات وأخفت مصدر النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وقال البيان إن “أيان أبرم عقودا تجارية لبيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لمشترين” في الصين والإمارات العربية المتحدة وأوروبا. وأضاف البيان أن رجل الأعمال التركي حول هذه العائدات فيما بعد إلى فيلق القدس.

وتستهدف العقوبات أيضا نجل أيان، بهاء الدين أيان، وشريكه قاسم أوزتاس، ومواطنين تركيين آخرين على صلة بشبكة الشركات، إلى جانب 26 شركة من بينها مجموعة شركاته (إيه.إس.بي) القابضة ومقرها جبل طارق وسفينة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أيان وابنه بهاء الدين وأوزتاس للتعليق، ولم ترد مجموعة (إيه.إس.بي) التابعة لأيان ولا إدارة الاتصالات التركية على الفور على طلبات التعليق.

وتجمد إجراءات وزارة الخزانة أي أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وقد يواجه الذين يشاركون في معاملات معينة فرض عقوبات عليهم أيضا.

وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت توترت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب مجموعة من القضايا تضمنت الخلاف حول النهج السياسي في سوريا وشراء أنقرة لأنظمة دفاع جوي روسية.

وتواصل واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.

وسعى الرئيس الأمريكي إلى التفاوض كي تعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.