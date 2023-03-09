عقوبات أمريكية على شبكة بالصين تدعم جهود إيران لصنع طائرات مسيرة

فرضت الولايات المتحدة (الخميس 9-3-2023) عقوبات على شبكة مقرها الصين تتهمها بشحن قطع غيار طائرات إلى شركة إيرانية ضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين مؤلفة من خمس شركات وشخص واحد اتهمتهم بدعم جهود إيران في حيازة الطائرات المسيرة.

وذكرت أن الشبكة مسؤولة عن بيع وشحن الآلاف من مكونات الطائرات، ومن بينها تلك التي يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة، إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشركة تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 التي استخدمتها إيران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أو سفارة الصين في واشنطن حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان “إيران متورطة بشكل مباشر في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين الأوكرانيين نتيجة استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا”.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات المشتريات الإيرانية العالمية التي تزود روسيا بطائرات مسيرة فتاكة كي تستخدمها في حربها غير الشرعية بأوكرانيا”.

وذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في يناير كانون الثاني أن إيران قد تكون مساهمة في جرائم الحرب بأوكرانيا من خلال توفير طائرات مسيرة لروسيا تستخدم لاستهداف البنية التحتية المدنية.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. ونفت موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.