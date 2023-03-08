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عقوبات أمريكية على مسؤولين إيرانيين لانتهاك حقوق النساء

منذ 3 دقائق
من احتجاجات إيران

من احتجاجات إيران

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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات أيضا على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وثلاث شركات إيرانية وقادتها بسبب مساهمتهم جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية في بيان “تقف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، مع نساء إيران اللائي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يعامل النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة”.

ووصفت وزارة الخزانة الإجراءات بأنها الجولة العاشرة من عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين منذ قمع طهران لاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية في سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تطبق قوانين الزي الصارمة.

    المصدر :
  • رويترز

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