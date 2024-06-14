عقوبات أمريكية مرتقبة على مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات غزة

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية (الجمعة 14-6-2024) لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وستستهدف العقوبات مجموعة “تساف 9” التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات وإتلافها.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح منذ أيام ليشدد قبضته الثقيلة على قطاع غزة، ويعزله تماما عن العالم الخارجي، ويحرم المرضى والجرحى من السفر للعلاج، ويمنع تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية، وذلك من شأنه تأزيم الواقع الإنساني المتدهور جراء العدوان المستمر منذ 7 أشهر.

ورأت هيئات محلية ودولية في احتلال معبر رفح، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع غزة، تعميقا للكوارث الإنسانية والصحية التي يعانيها القطاع الساحلي الصغير منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.