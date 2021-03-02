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عقوبات أميركية على قائدين عسكريين من ميليشيات الحوثي

2 - مارس - 2021
آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 7:27 مساءً
عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية - أرشيفية

عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

وعبّر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، في البيان، عن إدانة الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، مشددا على أن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك بحسب “رويترز”.

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