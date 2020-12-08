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عقوبات أميركية مرتقبة على سفير إيران لدى الحوثيين وجامعة المصطفى العالمية

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 5:12 مساءً
السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي الإرهابية

السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي الإرهابية

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أبلغ مسؤول أمريكي رويترز اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات متصلة بالإرهاب على السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي الإرهابية حسن إيرلو وجامعة المصطفى العالمية.

ووصف المسؤول إيرلو بأنه مسؤول في فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقال إن الجامعة منتدى لعمليات الفيلق في الخارج. وأضاف أن إيرلو والجامعة خضعا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وفي 3 ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات تتعلق بإيران، حيث أدرجت كياناً وأحد الأفراد على قائمتها السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن العقوبات المذكورة استهدفت مجموعة شهيد ميسامي ورئيسها، متهمة هذا الكيان بالمشاركة في أبحاث الأسلحة الكيمياوية الإيرانية والارتباط بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة على القائمة الأميركية السوداء.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان متزامن مع عقوبات الثالث من ديسمبر، أن “تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديداً لأمن جاراتها وأمن العالم”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة في مجابهة أي جهود يقوم بها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيمياوية يمكن أن يستخدمها النظام أو مجموعات تابعة له تخوض حرباً بالوكالة لتنفيذ أجندتهم الخبيثة”.

    المصدر :
  • العربية

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