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عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. اتهامات بـ"الإعدام خارج القانون" و"الاختفاء القسري"

منذ 7 ساعات
علما إيران والاتحاد الأوروبي

علما إيران والاتحاد الأوروبي

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قال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء إنه فرض عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” و”القمع العابر للحدود”.

ونسب البيان إلى المعنيين بالعقوبات ارتكاب انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، أعلن اليوم موافقة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف أفراد وكيانات تهدد المصالح الأوروبية.

وتشمل العقوبات التي فرضها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 9 أفراد وكيانات إيرانية لقيامهم بهجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية.

وأعرب جان نويل بارو عن أمله في فرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف الحرب في أوكرانيا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأشار مسؤولون أوروبيون إلى مساعي إيران لاغتيال واستهداف المعارضين للحكومة في أوروبا، وكذلك اليهود.

    المصدر :
  • رويترز

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