عقوبات أوروبية على 10 شخصيات سورية متهمة بتجنيد مرتزقة لروسيا

وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته الخميس لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قائلا إنهم مسؤولون عن تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي ذلك في سياق الكشف عن عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف البنك الرئيسي سبيربنك والذهب الروسي والمزيد من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض المزيد من القيود على التصدير.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي “يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا”.

وكان من بين من شملتهم العقوبات محمد السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني وهي جماعة مسلحة موالية لسوريا وضابط سابق في الجيش السوري وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.