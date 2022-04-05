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عقوبات أوروبية كاسحة جديدة على روسيا بمليارات اليورو

5 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 2:10 مساءً
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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نقلت وكالة رويترز عن مصدر بالاتحاد الأوروبي، قوله إن المفوضية الأوروبية ستقترح اليوم الثلاثاء على دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كاسحة جديدة على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويا.

وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو أخرى سنويا، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.

خسائر وخلافات

وكان باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي قد قال في تصريحات سابقة، إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودا.

وتابع: “معدل نمو بنسبة أربعة بالمئة شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه”.

يأتي هذا فيما دخلت العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي يومها الـ41، دون أن يتمكن الروس من السيطرة بشكل كامل على أي مدينة أوكرانية كبرى، باستثناء التقدم الذي تحقق في الشمال الشرقي والجنوب.

في حين أكدت عدة دول غربية أن موسكو تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، سواء على الصعيد المادي أو البشري. كما ألمحت إلى خلافات بين الكرملين وبعض القادة العسكريين، متحدثة عن توقيفات وإقالات أيضاً.

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