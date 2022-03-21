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عقوبات أوروبية مرتقبة على النفط الروسي

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي يحدد موقفا مبدئيا من استيراد النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي يناقش حظر النفط الروسي

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط.

وقال للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل ردا على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية “سيناقش الوزراء ذلك”.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الوزراء ماريو دراجي، سيجري في وقت لاحق اليوم الإثنين اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضافت الحكومة أن الاتصال الهاتفي سيخصص للتحضير للاجتماعات المقبلة لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والمجلس الأوروبي المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع.

الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا

قال الكرملين اليوم الإثنين، إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن فرض أي حظر نفطي موضوع معقد للغاية.

وأوضح أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.

وأضاف بيسكوف أنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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