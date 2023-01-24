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عقوبات أوكرانية على 22 شخصا مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية

منذ دقيقتين
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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فرضت أوكرانيا عقوبات على 22 روسيا مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية في بلدهم بسبب ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعمهم للإبادة الجماعية تحت عباءة الدين.

ووفقا لمرسوم صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، تضم القائمة ميخائيل جونداييف، الذي يمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مجلس الكنائس العالمي ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن جونداييف قريب لزعيم الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريل. وفرضت أوكرانيا عقوبات على كيريل العام الماضي.

والعقوبات هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تدعم غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا الذي يدخل الآن شهره الثاني عشر.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي في ساعة متأخرة أمس الاثنين “فُرضت عقوبات على 22 مواطنا روسيا يدعمون، تحت ستار الروحانيات، الإرهاب وسياسة الإبادة الجماعية”.

    المصدر :
  • رويترز

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