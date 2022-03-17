عقوبات فرنسية بانتظار روسيا.. والأخيرة "متعثرة" على الجبهات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن فرنسا سوف تعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.

وأضاف في حديث لصحيفة لو باريزيان “إذا وقعت هجمات كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، سنعرف المسؤول الوحيد عنها، وهو روسيا”.

وذكر الوزير الفرنسي أن استخدام تلك الأسلحة غير التقليدية سوف يفضي إلى مزيد من العقوبات على روسيا.

وأردف: “استخدام الأسلحة غير التقليدية سيشكل تصعيداً لا يمكن احتماله وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ومشددة، دون أي محرمات”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي إن الغزو الروسي لأوكرانيا “متعثر إلى حد كبير على جميع الجبهات”، وفقا لتغريدات الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي تحديث لمخابرات الدفاع البريطانية عن الوضع في أوكرانيا، ذكرت الوزارة المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية وجيدة التنسيق وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن “الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الكبرى، لا تزال في أيدي الأوكرانيين”، لافتة إلى أن القوات الروسية “أحرزت تقدمًا ضئيلًا على الأرض أو البحر أو الجو في الأيام الأخيرة” لكنها “ما زالت تتكبد خسائر فادحة”.

وفشلت القوات الروسية منذ 3 أسابيع في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف على الرغم من القصف المتواصل على المدينة منذ بداية الغزو الذي تسبب في فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من البلاد الواقعة في أوروبا الشرقية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وتدور اشتباكات عنيفة يوميا شمال كييف على بعد حوالي 30 كيلومترا من مركز المدينة وسط مقاومة شرسة من الجيش الأوكراني والمتطوعون الذين يقاتلون بجانب القوات النظامية.