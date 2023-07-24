عقوبات أمريكية على مسؤولين من مالي بسبب صلات مزعومة بمجموعة فاغنر

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على ثلاثة مسؤولين من مالي بينهم وزير الدفاع بعد اتهامهم بمساعدة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على بدء أنشطتها في البلاد والتوسع فيها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على وزير الدفاع المالي ساديو كامارا الذي قالت إنه زار روسيا عدة مرات في 2021 لتوقيع اتفاق بين مجموعة فاجنر والحكومة الانتقالية المالية تنشر بموجبه المجموعة قواتها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأضافت الوزارة في بيان إن قائمة العقوبات شملت أيضا رئيس أركان القوات الجوية ألو بوي ديارا ونائبه أداما باجايوكو.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون “لقد جعل هؤلاء المسؤولون شعبهم عرضة لأنشطة مجموعة فاجنر المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما سهلوا استغلال موارد بلدهم السيادية من قبل مجموعة فاجنر في عملياتها بأوكرانيا”.