علاء مبارك يرد على السيسي: مصر ليست كُهْنة

أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تغريدة قال فيها إن مصر ليست كُهْنة ولا شبه دولة.

وتحدثت تغريدة علاء مبارك عن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وسنوات حكم الرئيس مبارك، حيث أيده شق وعارضه آخر.

وجاء في التغريدة ردا على تغريدة حذفت: “مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر في يوم ولن تكون بإذن الله كهنة أو شبه دولة”.

وأضاف: “قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها وقيادتها وجيشها خير أجناد الأرض الذى حارب وانتصر، حفظ الله مصر وكل عام وحضرتك بخير”.

مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بأذن الله كهنة او شبه دولة ؛قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها و قيادتها وجيشها خير اجناد الأرض الذى حارب وانتصر ،حفظ الله مصر و كل عام وحضرتك بخير — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 2, 2022

وكلمة “كُهْنة” تعبير عامي مصري يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، حيث أشار بعض المدونين إلى أن علاء مبارك “هاجم” الرئيس السيسي إثر الكلمة التي ألقاها يوم 28 ديسمبر 2021 والتي قال فيها: “من خوفهم على الكراسي خافوا يصارحوا الناس بكارثة تسعيرة خدمات الطرق والنقل.. لحد ما خلوا البلد كهن.. طرق متهالكة وسكة حديد وقطارات متهالكة، لكن فضل الله هنقف قدام ربنا بضمير مرتاح بعد ما نصلح كل حاجة”.

وأضاف أن سياسات التسعيرة كانت سببا وراء تدهور المشروعات القومية.

وأضاف السيسي: “المسؤولية مشتركة علينا كلنا، نحافظ على السكة الحديد.. لما أجري لازم المواطن يجري معايا، علشان نعمر البلد دي”.

وكان علاء مبارك قد أعاد نشر مقطع فيديو لمحطات من حياة والده على أنغام قصيدة “أبي الأكبر”.

ووردت انتقادات عديدة لزمن مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 عاما حتى ثورة يناير 2011، ليقوم علاء بدوره بالرد على أحد التعليقات مؤكدا أنه “لم تكن مصر في يوم ولن تكون بإذن الله كُهْنة أو شبه دولة”.

نام قرير العين بعد التعبِ

يا أبي الأكبر من بَعد ابي

صانع المجدِ و رُبانُ العُلا

و فتي الخيل و ذاتِ النسبِ

و فتي الخيل و ذاتِ النسبِ

انت ما كنت لشعبي قائداً

بل زعيماً لجميع العربِ

نام قرير العين بعد التعبِ

يا أبي الأكبر من بعد أبي

صانعُ المجد و رُبانُ العُلا@AlaaMubarak_ pic.twitter.com/FyOcAsCa6e — ahmed elshahed (@ahmed22983147) January 2, 2022