علماء: تسجيل انفجارات قوية في نقاط تسرب الغاز في نورد ستريم

سجل علماء زلازل في الدنمارك والسويد الاثنين انفجارات قوية في نقاط تسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم، حسبما قال المركز الوطني السويدي لعلوم الزلازل التابع لجامعة أوبسالا لمحطة إس.في.تي العامة الثلاثاء.

وقال عالم الزلازل يورن لوند للمحطة “ما من شك في أنها كانت انفجارات”.

قال الكرملين الثلاثاء إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة خطوط أنابيب نورد ستريم التي بنتها روسيا في بحر البلطيق ونتج عنها تسريبات غير مبررة في بحر البلطيق.

كانت خطوط الأنابيب، المخصصة لنقل الغاز من شبه جزيرة يامال بغرب سيبيريا مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، محور حرب بشأن الطاقة بين روسيا وعملائها الأوروبيين التقليديين بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب في وقت سابق من الثلاثاء إن ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار “غير مسبوقة” في يوم واحد.

وردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الأضرار، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين “لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي”.

وأضاف أن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في “القارة بأكملها”.

وتابع “إنها أنباء مقلقة للغاية. في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الأضرار ذات طبيعة غير واضحة لخط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية للدنمرك… هذه قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها”.