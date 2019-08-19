علنا وعلى الهواء.. استئناف محاكمة البشير وسط تحصين أمني

أفادت مصادر أن جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ستعقد السبت بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم.

في التفاصيل، علنا وعلى الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، تستأنف جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في معهد التدريب القضائي شرقي العاصمة الخرطوم وفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير.

كما أن محاكمة البشير التي كانت قد تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.

وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو/تموز الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.

يذكر أن الجيش السوداني كان عزل البشير عن حكمه الذي امتد لـ30 عاما بعد ازدياد الاحتجاجات الشعبية في الحادي عشر من إبريل/نيسان الماضي