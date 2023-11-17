الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات في غزة.. لن يكون هناك أي تسليم عبر رفح

منذ ساعة واحدة
صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

A A A
طباعة المقال

على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يكون هناك أي تسليم عبر معبر رفح الحدودي من مصر يوم الجمعة، وفقا لمدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

يبدو أن أنظمة الاتصالات في غزة قد تعطلت لليوم الثاني اليوم الجمعة، مما أدى إلى وقف تسليم الإمدادات الإنسانية عبر الحدود حتى مع تحذير وكالات الإغاثة من أن معظم الناس في قطاع غزة ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية إن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة أدى إلى توقف جميع شبكات الإنترنت والهاتف يوم الخميس، مما أدى إلى عزل المنطقة المحاصرة عن العالم الخارجي.

قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، يوم الخميس: “لقد شهدنا استخدام الوقود والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب”، وفقا للأسوشيتد برس.

ومنذ بدء الحرب على غزة، استشهد ما لا يقل عن 11470 فلسطينيًا، ثلثاهم من النساء والقصر، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، كما تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700 شخص.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين
    "غير عقلانية".. الكرملين ينفي إتهامات بأن روسيا مستعدة لبدء "حرب نووية"
    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 6.7 درجات يهز الفلبين
    دميتري بيسكوف
    بيسكوف يأمل في ترشح بوتين لولاية أخرى في الانتخابات

    الأكثر قراءة

    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟