على خطى الحلفاء.. الدنمارك تتبرع بمنظومة مدفعية إلى أوكرانيا

قالت الدنمارك (الخميس 19-1-2023) إنها ستتبرع لأوكرانيا بنحو 19 منظومة مدفعية هاوتزر من طراز (قيصر) فرنسية الصنع تلبية لرغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الرغم من أن ذلك سيؤثر على العتاد العسكري في الدولة الواقعة شمال أوروبا.

وطلبت كييف الشهر الماضي من كوبنهاجن تزويدها بأنظمة أسلحة مما أثار جدلا في الدنمارك حول ما إذا كانت البلاد قادرة على التبرع بالمدفعية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تسعى فيه الدنمارك إلى إعادة بناء ترسانتها من الأسلحة.

وقال وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إيلمان-ينسن في بيان “لقد كنا على اتصال مستمر مع الأوكرانيين بشأن منظومة قيصر المدفعية على وجه الخصوص. وأنا سعيد لأننا تلقينا الآن دعما واسعا من البرلمان الدنماركي للتبرع بها لدعم النضال الأوكراني من أجل الحرية”.

وكُلفت الدنمارك بإنشاء لواء مشاة ثقيلة، يُعرف باسم اللواء الأول، بحلول عام 2032 في إطار التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي. ولكن المشروع شابه تأخيرات أثارت انتقادات الحلف.

وقال إيلمان-ينسن “يجب علينا إيجاد توازن بين مساعدة أوكرانيا والاستمرار في تعزيز الدفاع الدنماركي حتى نتمكن من حماية أمن الدنمارك والوفاء بالتزاماتنا في حلف شمال الأطلسي”.

ولم تتلق الدنمارك بعد جميع أنظمتها المدفعية من طراز قيصر التي تطورها شركة ناكستر الفرنسية.