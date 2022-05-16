على خطى فنلندا.. السويد تقرر رسميا تقديم طلب الانضمام الى الناتو

قرّرت حكومة السويد التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين رسميا التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، متبعةً نهج جارتها فنلندا في خطوة ستعيد رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال أوروبا.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية “ماجدالينا أندرسون” عقب نقاش عن السياسة الأمنية في البرلمان: “هناك أغلبية واسعة في برلمان السويد مؤيدة للانضمام لحلف شمال الأطلسي… أفضل شيء للسويد وللشعب السويدي هو الانضمام لحلف الأطلسي”.

وسلط الغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على هشاشة وضع السويد وفنلندا على الرغم من تعاون البلدين الوثيق مع الحلف في السنوات الماضية.

يأتي قرار السويد بعد يوم من اتخاذ جارتها فنلندا القرار نفسه، حيث تقدمت رسميًا بطلب عضوية في الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقد أكّد الرئيس الفنلندي “ساولي نينيستو” أمس الأحد أنّ بلاده ستقدم رسميًا طلب عضوية في حلف الناتو.

الاعلان يأتي بعدما قال الرئيس ورئيسة الوزراء “سانا مارين” الخميس الماضي، إنهما يؤيدان الانضمام الى الناتو، في إطار تحول سياسي كبير في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وروسيا، التي تتشارك حدودًا برية كبيرة مع فنلندا، حذّرت من هذه الخطوة قائلةً إن انضمام هلنسكي الى الحلف العسكري سيكون خطأ كبيرًا سيخلّ بالروابط الثنائية بين البلدين.