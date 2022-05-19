على خطى نظيراتها العالمية.. مؤشرات أسهم الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الخميس مقتفية خطى الأسهم العالمية إذ تجنب المستثمرون الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية بسبب مخاوف حيال التضخم العالمي وسياسة (صفر كوفيد) الصينية والحرب في أوكرانيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 2.3 بالمئة، وكان الأسوأ أداء في المنطقة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 2.8 بالمئة ونزول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم المتراجعة أيضا سهم الشركة السعودية للكهرباء الذي أغلق على انخفاض 5.7 بالمئة مواصلا تكبد خسائر منذ أمس الأربعاء عندما أعلنت الشركة عن انخفاض في صافي أرباحها الفصلية.

وفي أبوظبي تخلى المؤشر عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة ليغلق على تراجع 0.6 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اثنين بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 1.5 بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما أعلنت الشركة إتمام صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لأداني.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.4 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي ثلاثة بالمئة وانخفاض سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.6 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن مؤشر دبي انخفض بعد انتعاش طفيف مع مواصلة المستثمرين تأمين مكاسبهم.

وأضاف “سجلت السوق زيادات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية ويمكن أن تشهد تصحيحا إضافيا في الأسعار جنبا إلى جنب مع الأسواق الدولية الأخرى”.

وهبط المؤشر القطري 2.2 بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم تقريبا على المؤشر بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي هوى 5.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مدعوما بارتفاع بنسبة 2.9 بالمئة لسهم البنك التجاري الدولي.

السعودية.. خسر المؤشر 2.3 بالمئة إلى 12428 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9846 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 1.4 بالمئة إلى 3390 نقطة

قطر.. نزل المؤشر 2.2 بالمئة إلى 12730 نقطة

مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10550 نقطة

البحرين.. نزل المؤشر 2.1 بالمئة مسجلا 1922 نقطة

عُمان.. استقر المؤشر عند 4157 نقطة

الكويت.. نزل المؤشر 1.4 بالمئة إلى 8696 نقطة

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)