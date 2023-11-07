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على خلفية تطورات غزة.. السعودية تُرجئ القمة العربية الأفريقية الخامسة

منذ 13 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، تأجيل القمة العربية الأفريقية الخامسة، على خلفية التطورات الحالية في قطاع غزة.

وأضافت في بيان: “بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا”.

وأوضح البيان أن تأجيل القمة العربية الأفريقية يعود “إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة”.

كان من المقرر عقد القمة العربية الإفريقية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في العاصمة السعودية الرياض.

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