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على خلفية محاولة فرض عقوبات على "نتساح يهودا".. بلينكن يتعرض لضغوطات

منذ 24 ثانية
كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

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كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة لرويترز أن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بخصوص وحدة تابعة للجيش ذكرت تقارير أن واشنطن ستفرض عقوبات عليها على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر أنه في ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قرارا نهائيا.

وبحسب موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي فإن وزارة الخارجية تعلق فرض عقوبات على كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وأضاف المصدر بأن “وزارة الخارجية تراجع قضية كتيبة “نتساح يهودا” في ضوء المعلومات التي قدمتها إسرائيل”.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن تعرض لضغوط من حكومة إسرائيل وأعضاء بالكونغرس لإعادة النظر في العقوبات المحتملة.

للمزيد اقرأ:

حقائق عن “نتساح يهودا”.. من الكتيبة الدينية إلى مصدر للتوتر الدولي

 

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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