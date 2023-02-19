على غرار فاغنر.. قديروف يخطط لتأسيس شركة عسكرية خاصة

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الأحد، إنه يخطط يوما لتأسيس شركته العسكرية الخاصة على غرار مجموعة فاغنر التابعة ليفجيني بريجوجين.

وأثار تواجد فاجنر ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا والحقبة السوفيتية مخاوف بين الدبلوماسيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا.

وكتب قديروف على تيليجرام أن فاجنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا حققت “نتائج رائعة” وأن الشركات العسكرية الخاصة ضرورية.

وأضاف قديروف “عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يفجيني بريجوجين وتأسيس شركة عسكرية خاصة. وأظن أن الأمر سيكون ناجحا”.