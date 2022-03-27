على غرار كوريا.. روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى شمالية وجنوبية

قال كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة على البلاد بأكملها.

وأضاف، في بيان: “إنها في الحقيقة محاولة لإقامة كوريّتين شمالية وجنوبية في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا.

يذكر أن الزعيم الانفصالي ليونيد باسيشنيك قال، اليوم الأحد، إن جمهورية لوجانسك الشعبية في شرق أوكرانيا التي أعلنت استقلالها من جانب واحد والمدعومة من موسكو قد تجري استفتاء قريبا بشأن الانضمام إلى روسيا.

ونقل الموقع الإخباري لجمهورية لوجانسك الشعبية عن باسيشنيك “أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية… سيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية”.

واعترفت روسيا الشهر الماضي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وأمرت بما وصفته بعملية لحفظ سلام في المنطقة بعد فترة وجيزة.

وفي 24 فبراير أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.