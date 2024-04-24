على قيد الحياة.. المقاومة تنشر فيديو يُظهر المعتقل الأمريكي الإسرائيلي "هيرش جولدبرج بولين"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، عن نشر تسجيل مصور يُظهر الرهينة الأمريكي الإسرائيلي هيرش جولدبرج بولين، الذي اعتقل خلال هجوم أكتوبر على إسرائيل، ويُظهر الفيديو أنه على قيد الحياة.

وأظهر المقطع المصور القصير غير المؤرخ الشاب البالغ من العمر 23 عاما، والذي فقد إحدى ذراعيه خلال الهجوم الذي قادته حماس، في صحة جيدة على ما يبدو.

وتقود أمه راشيل جولدبرج بولين حملة نشطة من أجل إطلاق سراحه، وهو واحد من 133 رهينة من الإسرائيليين ما زالوا رهن الاحتجاز في الأسر بعد إطلاق سراح ما يزيد على 100 رهينة العام الماضي.

واعتقل هيرش من داخل مهرجان نوفا الموسيقي.

واعتقلت قوات المقاومة نحو 250 إسرائيليا وأجنبيا، وقتل بحسب الإحصاءات الإسرائيلية نحو 1200 شخص في الهجوم الأعنف في تاريخ إسرائيل.

وبحسب السلطات الصحية في غزة أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.