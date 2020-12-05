على مدى 17 سنة… الموساد زرع عميلاً قريباً من فخري زاده

لاتزال المعلومات حول عملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده تتتكشف، منها ما كشفته مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الجمعة، عن أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي – الموساد – تمكن من زرع عميل له، كان قريباً جداً من عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله في طهران يوم الجمعة الأسبق.

المصادر قالت إن عميل الموساد تمكن من التقرب من فخري زاده في عام 1993 أي قبل 27 سنة. واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري الإيراني.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في تقرير، أن التخطيط في إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية في إيران وُضع وبدأ العمل عليه في عام 2008، خلال ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، عندما كان إيهود باراك يتولى منصب وزير الأمن، فقد حصلت في حينه إسرائيل على تسجيل بصوت العالم النووي فخري زاده، يتحدث فيه عن برنامج نووي عسكري سري لإيران.

وتزامناً مع الإعلان الإسرائيلي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير للدول الأعضاء، إن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة عزمها تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز “آي آر- اثنان إم” المتطور، في منشأة “نطنز” لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وأشارت إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه، الذي يستخدم بالفعل في التخصيب هناك، وينص الاتفاق النووي على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول “آي آر-1 ” فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم، وذلك بحسب “العربية”.