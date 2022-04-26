على نحو مفاجئ.. الفاتيكان يعلن إلغاء أنشطة البابا اليوم

ألغى البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء على نحو مفاجئ أنشطته لهذا اليوم بسبب ألم حاد في الركبة، بحسب بيان صادر عن الفاتيكان.

وجاء في البيان أن أطباء البابا أمروه بالخلود للراحة وقالوا إنه لن يشارك في اجتماع لمجلس كرادلة دولي يقدم له المشورة بخصوص شؤون الكنيسة.

وعادة ما يجلس البابا فرنسيس أثناء مشاركته في مثل هذا الاجتماع بما يوحي بأن أحدث ألم في ركبته يحتمل أن تكون لها خطورة خاصة.

واضطر البابا البالغ من العمر 85 عاما إلى تقليص أنشطته في الأسابيع الأخيرة بسبب الألم الذي يشعر به في ركبته اليمنى.

وعلق أنشطته يوم الجمعة الماضي لإجراء فحوصات طبية في الفاتيكان لكن استأنفها مطلع الأسبوع. وعقد ستة اجتماعات خاصة أمس الاثنين.