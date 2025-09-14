الأثنين 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
على هامش القمة العربية الإسلامية بقطر.. وزير الخارجية السوري يلتقي الصفدي وباراك

منذ 4 دقائق
"سانا": الشيباني التقى الصفدي وبراك على هامش القمة العربية الإسلامية في قطر

"سانا": الشيباني التقى الصفدي وبراك على هامش القمة العربية الإسلامية في قطر

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في دولة قطر.

وفي سياقٍ منفصل، وجّهت الفصائل والقوى الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، تعرب فيها عن تطلعاتها إلى إجراءات عاجلة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه “فرصة تاريخية لإعلاء صوت الأمة وتأكيد وحدتها”.

وجاء في الرسالة، التي نشرت اليوم الأحد، قبل يوم من اجتماع زعماء الدول العربية والإسلامية، “لقد دخل العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة شهره الـ24، مخلفا مآسي إنسانية غير مسبوقة: مئات آلاف الشهداء والمفقودين والأسرى والجرحى، دمارا واسعا للحياة وللبنية التحتية، حصارا خانقا، وتجويعا وتهجيرا قسريا يهدد بقاء شعبنا على أرضه”.

وأشارت القوى الفلسطينية إلى أن “الجرائم الإسرائيلية لم تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل امتدت آثارها لتهدد أمن واستقرار أمتنا العربية والإسلامية بأسرها”.

وأضافت “وما العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، واستهداف الوفد المفاوض الذي خلف 6 شهداء من أبناء الشعبين القطري والفلسطيني، والذي سبقه الاعتداء على لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران وتونس”.

