على وقع احتدام معارك أوكرانيا.. اجتماعٌ مرتقب للجنة "الناتو" العسكريّة

أعلن حلف “الناتو” أنّ لجنته العسكرية ستجتمع يومي الـ18 والـ19 من كانون الثاني/ يناير الجاري في بروكسل. في وقت دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، واصًفا ذلك بأنه “أسرع طريق للسلام”.

كما حذر ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، من قيام الجيش الروسي بشن هجوم بري جديد واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية. إذ أشار في مقابلة صحافية إلى أنّ روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

ستولتنبرغ شدد على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.