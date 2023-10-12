على وقع استمرار الحرب على غزة.. مباحثات مرتقبة بين الصين وإسرائيل

أعلنت سفيرة إسرائيل لدى الصين إيريت بن أبا، لبلومبرغ نيوز، أنّه من المتوقع أن يجري المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط محادثة هاتفية مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس.

وتأتي المحادثات المزمعة بعد أن شنت حركة حماس أكبر عمليّة على إسرائيل منذ سنوات من قطاع غزة، فيما قال جيش الاحتلال إنه في حالة حرب، مضيفًا أنه نفذ ضربات استهدفت حماس في غزة واستدعى جنود الاحتياط.

وقال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنّ بلاده تندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.