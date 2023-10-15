على وقع اشتداد التصعيد.. مبعوث صيني يزور المنطقة هذا الأسبوع

ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية اليوم الأحد، أنّ مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط سيزور المنطقة هذا الأسبوع، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وصرح المبعوث الخاص تشاي جون للشبكة أنه “سيعزز التنسيق مع كافة الأطراف في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وخفض التصعيد وتشجيع محادثات السلام”.

يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأحد، على وقع اشتداد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وسط استعدادات جيش الاحتلال لبدء اجتياح بري للقطاع.

وأضاف المسؤول أنّ الاجتماع يعقد في الساعة 7.30 صباحًا (04:30 بتوقيت غرينتش).

هذا وسيلتقي بلينكن بالأمير محمد بن سلمان، في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها حتى الآن في الشرق الأوسط، منذ توليه منصب وزير الخارجية.

وبدأ بلينكن هذه الجولة يوم الخميس في إسرائيل، معبرًا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط في حربها على حماس.

كما زار الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين ومن المتوقع أن يتوجه اليوم الأحد إلى مصر.