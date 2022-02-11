على وقع التصعيد الروسي - الأوكراني.. أسعار النفط ترتفع

تراجعت الأسهم الاميركية وارتفعت في المقابل أسعار النفط على وقع التصعيد مع أوكرانيا.

وسجّل خام برنت 95 دولارا للبرميل.

تأتي هذه التطورات بعد توقعات اميركية بأن يغزو الجيش الروسي أوكرانيا الأسبوع المقبل. وقالت واشنطن على لسان مستشار امنها القومي “جيك سوليفان” ان الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع أي لحظة وان الرئيس الاميركي بايدن قد عقد مؤتمرا امنيا مع الحلفاء في اوروبا لبحث الأزمة الاوكرانية متحدّثا عن تقارير استخباراتية تشير الى احتمالية غزو روسي قبل 20 شباط وان الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وتوقع “سوليفان” ان اي غزو روسي لأوكرانيا سيبدأ بقصف جوي يتبعه اجتياح بري وان روسيا في موقف الان يمكنها من تنفيذ الغزو اذ لديها كل القوات اللازمة على الحدود مع اوكرانيا، معربا عن تخوف واشنطن من المعطيات حول التهديدات الروسية. وأكد ان اسلوب روسيا بتعزيز قواتها حول اوكرانيا يشير الى قرب الاجتياح وقال: “لا نستبعد ان تغزو روسيا اوكرانيا خلال الالمبياد الشتوية في بكين”.

في سياق متصل، أفادت رويترز أن واشنطن سترسل ثلاثة آلاف جندي اضافي الى بولندا خلال ايام على وقع التصعيد مع روسيا، كذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيتحدّث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا على خلفية التطورات الأخيرة.