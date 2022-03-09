على وقع الحرب.. أمريكا تنشر صواريخ باتريوت في بولندا

أعلنت الولايات المتحدة نشر بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذا لتعهّدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية رفض الكشف عن هويته، أنه تقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على “طلبها”، علما بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تُنشر في ألمانيا.

ويمكن اعتبار أن الخطوة تندرج في إطار التصدي للمخاوف المتزايدة من عبور صواريخ روسية بشكل عرضي أو متعمد حدود أوكرانيا وسقوطها في أراضي دولة عضو في الحلف الأطلسي.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح بولندا الخاص بإمداد أوكرانيا بالطائرات عبر الولايات المتحدة شائك، مؤكدا أنه “لا مبدأ عقلانيا يدفع لتنفيذه”.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن عقب اجتماع مع نظيرته البريطانية ليز تراس،: “إن وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيقود إلى مواجهة مع روسيا، وسيصبح الأمر مدمرا وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا”.

ورأى بلينكن، أن ما اتخذ من عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا محت إنجازات روسيا على مدى 30 عاما ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأردف بلينكن، أن إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية يجب أن يتم على نطاق أوسع بكثير.

وأضاف بلينكن، أن تطبيق روسيا ممرات إنسانية ليلجأ الأوكرانيون إلى روسيا هو “أمر سخيف”، لأن الدولتين تقومان بالهجوم على كييف.

وأكد أن موسكو ترغم الناس في أوكرانيا على العيش في ظروف مأساوية، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً لدعوة الطرفين الروسي والأوكراني بشكل متكافئ للسماح للمدنيين بالمغادرة بأمان.