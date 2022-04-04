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على وقع الحرب الأوكرانية.. السعودية تشتري 625 ألف طن من القمح‭

4 - أبريل - 2022
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية اليوم الإثنين أنها اشترت 625 ألف طن قمح من أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا بمتوسط سعر 422.47 دولار للطن.

وأضافت المؤسسة على موقعها الإلكتروني إن الشحنات سيتم تسلميها في الفترة من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، توقع وزير الزراعة الأوكراني، “موسم حصاد كبير للغاية” هذا العام، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن “استمرار الحرب سيعني ارتفاع أسعار الحبوب لجميع البلدان”.

وقال الوزير ميكولا سولسكي إن الوضع “صعب” فيما يتعلق بالوقود اللازم للحقول، بحسب رويترز.

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