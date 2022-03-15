على وقع الحرب الأوكرانية.. توجيهات رئاسية بشأن سعر الخبز في مصر

وسط تزايد شكاوى المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، إطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على الإجراءات الحكومية لمراقبة وضبط الأسعار، ووجه بدارسة تكلفة رغيف الخبز غير المدعم وتسعيره ( للحد من ارتفاع ثمنه).

ووجه السيسي، خلال اجتماعه بالحكومة، إلى توفير وزارة التموين للدقيق اللازم لضبط السعر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، وأكد توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

وحسب المتحدث، فقد وجه السيسي الحكومة للعمل على تنويع مصادر السلع والسعي لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، وسرعة تحديد حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، والتنسيق بين كافة الجهات لتوفير السلع الغذائية المخفضة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الاثنين، تشكيل لجنة وزارية موسعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تزايد شكاوى المواطنين.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل مفاجئ في مصر، خلال الأيام الأخيرة، فيما بررت التصريحات الرسمية الأمر بالحرب في أوكرانيا، والأحوال الجوية هذا العام، فضلا عن أسباب أخرى.