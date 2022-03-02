على وقع الحرب في أوكرانيا.. سعر الخام العربي يبلغ أعلى مستوياته في أبريل

في وقت آرخت العقوبات المفروضة على روسيا بثقلها على النشاط الاقتصادي العالمي، تتجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى رفع أسعار النفط الخام بشدة إلى آسيا في أبريل، تزامنا مع قلة المعروض العالمي بسبب مشكلات التمويل والشحن، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر تجارية.

وذكرت ثلاثة من خمسة مصادر تكرير لرويترز في استطلاع أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف قد يزيد إلى مستوى قياسي يبلغ 4.50 دولار للبرميل بزيادة 1.70 دولار للبرميل.

وقال مصدران آخران إن سعر البيع الرسمي قد يزيد بمقدار 1.50 و2.20 دولار للبرميل.

مستويات قياسية

ويمضي الرفع الحاد للأسعار على درب مكاسب قوية لخام دبي في الشهر الماضي الذي بلغ مستويات قياسية حيث يواجه المشترون خيارات محدودة وسط قلة الإمدادات.

وواصلت خامات دبي وعُمان ومربان، ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الثلاثاء، في أول أيام التداول في الشهر الجاري. فيما قفز خام برنت بأكثر من أربعة بالمئة، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2014.

واعتبر أحد المشاركين في الاستطلاع أنه “من الصعب جدا التكهن لا سيما في ظل كم الضبابية المرتقبة”.

وتواصل درجات الخام الخفيف تلقي الدعم من هوامش قوية من نواتج التقطير المتوسطة على الرغم من أن بعض المشاركين في الاستطلاع يتوقعون زيادة أسعار الخامات الأثقل درجة على نحو أقل. لكن الاستطلاع كشف أنه على الرغم من ذلك قد تبلغ أسعار البيع

الرسمية للخام العربي المتوسط والثقيل مستويات قياسية في أبريل.

وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة على نحو قياسي تطلب بعض شركات التكرير، ومنها بهارات بتروليوم كورب الهندية، المزيد من النفط من المنتجين في الشرق الأوسط في أبريل.

أسعار الخام السعودي

وتعلن أسعار البيع الرسمية للخام السعودي عادة في الخامس من كل شهر تقريبا وتحدد اتجاهات الأسعار للخامات الإيرانية والكويتية والعراقية بما يؤثر على ما يقرب من تسعة ملايين برميل من الخام تتجه إلى آسيا يوميا.

وتحدد شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أسعار الخام، وفقا لتوصيات من عملائها وبعد حساب التغير في قيمة نفطها على مدى الشهر الماضي استنادا للعائدات وأسعار المنتجات. وامتنعت شركة أرامكو عن التعقيب.