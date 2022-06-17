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على وقع الخلافات مع بغداد.. كردستان العراق يؤسس شركتين للنفط

منذ 4 دقائق
(غيتي)

(غيتي)

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أعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق الجمعة الواقع في 17 حزيران إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط.

وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.

ويأتي البيان بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكم لمحكمة اتحادية في شباط اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وقامت وزارة النفط في بغداد منذ ذلك الحين بمحاولات جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو أيار. والشركات هي أداكس ودي.إن.أو وجينيل وجلف كيستون وإتش.كيه.إن وشاماران ووسترن زاجروس.

وكشفت مصادر عدة لرويترز أن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا. ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة يوم الاثنين 20 يونيو حزيران.

وسوف تكون الشركة الأولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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