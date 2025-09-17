الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
على وقع الضغوط الأميركية.. بوتين ومودي يشيدان بعلاقاتهما الودية

منذ 16 دقيقة
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع فلاديمير بوتين - رويترز

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، بالصداقة والعلاقة الودية التي تربطهما، وذلك في اتصال هاتفي جاء على وقع الضغوط الأميركية المتزايدة بسبب تنامي الروابط الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي.

وتحدث الزعيمان بعد يوم واحد من محادثات أجراها مودي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت النزاع في أوكرانيا والقيود التجارية، وفق فرانس برس.

من جانبه، قال بوتين في اجتماع حكومي متلفز عقب الاتصال الهاتفي، إن “العلاقات بين روسيا والهند قائمة على الثقة والصداقة بشكل استثنائي”.

فيما كتب مودي على منصة “إكس”: “ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الخاصة والمتميزة”، مضيفاً أن الهند “مستعدة لتقديم كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا”.

جاءت المكالمة في وقت زاد الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على الهند التي أصبحت من أكبر مستوردي النفط الروسي، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتسعى كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى حرمان روسيا من عائداتها الحيوية في قطاع الطاقة، وتشدد الدولتان على أنها “تساهم في تمويل الجيش الروسي وتمكينه من مواصلة عملياته العسكرية”.

