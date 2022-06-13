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على وقع الغزو الروسي.. خطة بريطانية لتعزيز الأمن الغذائي

منذ 6 ساعات
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طرحت بريطانيا اليوم الاثنين أول استراتيجية قومية للغذاء وتركز على زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي بدلا من معالجة البدانة بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة.

واعتبرت الحكومة أن الغزو الروسي لأوكرانيا ألحق ضررا بإمدادات الغذاء وتسبب في ارتفاع الأسعار مما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي.

ستحافظ الخطة على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محليا مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات مثل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.

كما سيتلقى قطاع الزراعة في المجمل 270 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029.

الى ذلك، أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الاستراتيجية ستدعم المزارعين وتساعد في حماية الإمدادات الغذائية من الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال في بيان: “من خلال استخدام التقنيات الجديدة والابتكار سنزرع ونأكل المزيد من طعامنا ونتيح وظائف في جميع أنحاء البلاد وننمي الاقتصاد وهذا بدوره سيساعد في نهاية المطاف على تقليل الضغط على الأسعار”.

    المصدر :
  • رويترز

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