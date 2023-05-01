على وقع الهدنة.. هدوء حذر في السودان ومخاوف من "لحظة انهيار"

على وقع دخول هدنة جديدة حيّز التنفيذ ولمدة 3 أيام، يسود هدوء حذر في السودان منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين، تخرقه أصوات اشتباكات متقطعة، في وقت نشر الجيش السوداني لقطات لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو يشرف على سير العمليات العسكرية من أحد مراكز القيادة.

يأتي ذلك فيما دوّت أصوات اشتباكات متقطعة في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “لحظة انهيار” إنسانية، بينما يتبادل الطرفان المتناحران اتهامات خرق الهدنة مع دخول الصراع المدمر أسبوعه الثالث. ويعصف العنف بالعاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور غرب البلاد على الرغم من عدة تعهدات لوقف إطلاق النار.

ودفع الصراع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى خارج السودان وأثار تحذيرات من تعرض البلاد للتفكك وزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل، كما دفع الحكومات الأجنبية إلى الإسراع لإجلاء مواطنيها.

وكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة “بناء على وساطة سعودية أميركية”، بحسب ما جاء في بيان له.

وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده “رصد محاولة هجوم على بعض المواقع”، وشدد على جاهزيته “للتعامل مع أي خروقات” للهدنة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية، وأضافت: “نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار”، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.

وقد غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف نيسان/ أبريل، الصراع الدامي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقد أوقعت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينما نزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.