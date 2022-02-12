على وقع «الهستيريا الأميركية».. روسيا تبدأ مناورات عسكرية في البحر الأسود

في وقت يترقب الغرب «ساعة الصفر» للغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت روسيا اليوم السبت، مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، واصفة التصريحات الاميركية بـ «الهستيريا»، معتبرة أن الأميركيين بحاجة إلى حرب بأي ثمن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح السبت: “أبحرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات”.

وأوضحت الوزارة أن “هدف المناورة هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد من تهديدات عسكرية محتملة”.

«هستيريا البيت الأبيض»

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء الجمعة، بتصريحات واشنطن التي تفيد بأن غزوًا روسيًا محتملا لأوكرانيا بات وشيكا.

وقالت على تطبيق تيليغرام: “هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى. إن الأميركيين بحاجة إلى حرب، بأي ثمن. الاستفزازت والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضّلة لحلّ المشاكل الخاصة”.

روسيا تقلّص عدد موظفيها

على صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اتخاذ روسيا قرار تقليص عدد الكوادر في بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسبا لاستفزازات من قبل حكومة كييف أو جهات أخرى.

واشارت في المقابل، إلى أن قنصلية روسيا وقنصلياتها في أوكرانيا ستستمر في أداء مهامها الرئيسة.

بدوره، استنكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة التصريحات الأميركية منددا بنقص الأدلة، ومؤكّدًا أن روسيا “لن تهاجم أحدًا”.

وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية ما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر الذي تنفيه موسكو التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.

مناورات شاملة

في يناير، أعلنت روسيا عن مناورات بحرية شاملة للشهر نفسه ولشهر فبراير في المحيط الأطلسي والقطب الشمالي والمحيط الهادئ والبحر المتوسط، ولكن أيضًا في “المياه والبحار المتاخمة للأراضي الروسية”.

وذكّرت وزارة الدفاع “سيُشارك في المناورات أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم وأكثر من 60 طائرة وألف قطعة من المعدّات العسكرية ونحو 10 آلاف جندي”.