على وقع انطلاق المفاوضات.. زيلينسكي يطالب باتحاد لمواجهة روسيا

على الرغم من انطلاق المفاوضات الأوكرانية – الروسية في بيلاروسيا، لم تهدأ التصريحات التصعيدية من كلا الطرفين، اذ ذكرا في وقت سابق ان المفاوضات لن تؤدي الى توقف الاشتباكات العسكرية على الاراضي الأوكرانية.

وصول الوفد الأوكراني الى بيلاروسيا

وأعلنت أوكرانيا وصول وفد تابع لها الى الحدود البيلاروسية، في سبيل عقد محادثات مع الجانب الروسي وسط آمال بانهاء النزاع الدائر في البلاد.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني أن “الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية”. كذلك أشار أحد أعضاء الوفد، في وقت سابق، الى انّ الجانب الأوكراني مستعد للاستماع الى كل المقترحات الروسية.

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك، وفقا لوكالة أنباء “تاس” الروسية.

وقبيل ذلك، أكدت بيلاروسيا أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.

زيلنسكي يطالب بتشكيل اتحاد اوروبي لمواجهة روسيا

وتزامنا مع انطلاق المفاوضات، يواصل الرئيس الاوكراني “فلاديميلر زيلنسكي” اطلاق تصريحات تصعيدية ضد الجانب الروسي، حيث أكد أن الجيش الأوكراني يدافع عن البلاد بوجه اعتداء روسي وأنه غير مسؤول عن عملية اراقة الدماء.

وفي كلمة ألقاها “زيلنسكي” تزامنا مع بدء المفاوضات، لفت الى انه ناقش مع قادة الدول الأوروبية تشكيل اتحاد لمواجهة روسيا، مشددا على أهمية العقوبات الغربية لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الروسي.

وفيما طالب بالانضمام الفوري الى الاتحاد الأوروبي، أكد أن القوات الاوكرانية قتلت حوالي 5200 عنصر من القوات الروسية خلال المعارك، وتوجه الى الجيش الروسي بالقول:”أنقذوا أرواحكم وارحلوا”.

أكثر من100 قتيل في صفوف المدنيين

الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة وقوع 100 قتيل بينهم 7 أطفال و367 إصابة بين المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وكشفت أن أكثر من 422 ألف أوكراني فرّوا من بلدهم بسبب الحرب الى البلدان المجاورة.

ويأتي ذلك فيما تسهّل الدول الحدودية دخول الاوكرانيين الى اراضيها للهروب من الحرب وأكدت بلجيكا انها لن تضع قيودا على دخول المدنيين الأوكرانيين.