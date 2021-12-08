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على وقع تعثر العودة للاتفاق النووي.. غانتس يتوجه إلى واشنطن

8 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 10:40 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

بيني غانتس

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في الوقت الذي تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 حول برنامج إيران النووي، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية أنه “قبل مغادرته، التقى غانتس، الذي يعتقد بضرورة فرض مزيد من العقوبات على إيران، برئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات (أمان)، وتم إطلاعهما على التطورات في المجال النووي الإيراني”.

وذكرت القناة أن “غانتس يسعى إلى مواصلة الحملة الإسرائيلية الضاغطة على القوى الأوروبية، في محاولة لإفشال مفاوضات النووي التي تُستأنف يوم غد، الخميس، في فيينا، منعا لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الدولية العظمى”.

ويلتقي غانتس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن.

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